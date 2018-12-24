Радий Хабиров жестко отчитал нового главу Минэкологии РБ за неисполнение поручения

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отчитал нового главу Минэкологии РБ Мирхайдара Фатхуллина за неисполнение распоряжения о начале контроля за незаконной разработкой полезных ископаемых в регионе.

На оперативном совещании в правительстве РБ Фатхуллин доложил о мерах, предпринимаемых для контроля за компаниями, которые осуществляют добычу ископаемых на территории Башкирии.

Так, он рассказал о том, что в 2019 году планируется устраивать рейды на местах с участием полиции, изымать технику, а также проводить беспилотный обзор территории. Кроме того, Мирхайдар Фатхуллин добавил, что в настоящее время проводится разработка по внесению изменений в законодательство региона и РФ для решения проблем с незаконной добычей ресурсов.

«Вы, видимо, юрист? Мне интересны конкретные фактические действия влияния на недобросовестную разработку. А то, что вы говорите, это теории. Послушайте свой доклад со стороны. Такое ощущение сложилось, что вам надо было расплакаться и сказать: мол, такая история. Вы мое поручение не выполнили. Вы даже пустяк не можете решить в Баймакском районе с карьерами», — заявил Хабиров.

В итоге глава республики поставил задачу разобраться с вопросом с разработкой полезных ископаемых в Башкирии к февралю 2019 года.

«Вы молодой министр, я понимаю. Я бы на вашем месте жил там (в Баймакском районе). Или замминистра оправил туда, поселил бы в гостиницу или у бабушки. И пускай он там остается, пока не решит проблему. Вы мою критику воспринимайте не для того, чтобы вас подавить. А как критику, чтобы вас мотивировать», — обратился Хабиров к Фатхуллину.

Напомним, ранее Радий Хабиров обратился к региональным чиновникам с просьбой отменить обряд обмена дорогими подарками в канун Нового года.