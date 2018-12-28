Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного подростка из Башкирии

Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка из Башкирии, мечтавшего снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.

15-летний Арслан Каипкулов прибыл в Москву вместе с мамой. Для них была организована экскурсия по президентскому самолету. Во время осмотра воздушного судна он снял видеосюжет на камеру, которую ему подарил Путин.

Кроме того, мальчик поговорил с президентом по спецсвязи. Глава государства узнал у башкирского подростка, как ему поездка в Москву, а также успел ли он увидеть что-то помимо самолета. Позже Арслан Каипкулов признался, что у него сильно билось сердце во время разговора с Путиным.

Кроме того, мама ребенка специально связала для президента теплый шарф. Владимир Путин поблагодарил ее за такой подарок, передает «РИА Новости».

В итоге глава государства выразил радость, что мечта мальчика наконец-то сбылась, и предложил ему экскурсию по праздничной, предновогодней Москве.

Ранее президент России Владимир Путин побывал на форуме добровольцев России, где пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей в рамках акции «Мечтай со мной».

