Спасатели подняли тела восьми погибших рабочих из шахты в Соликамске

В Соликамске спасатели подняли тело восьмого погибшего рабочего на поверхность из шахты.

В настоящее время под землей остается последний скончавшийся мужчина. Ведется поиск погибшего, сообщили РИА Новости в оперативном штабе.

Напомним, в субботу 22 декабря произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае объявлен траур 24 декабря. По делу задержаны четыре работника подрядной организации УС-30.