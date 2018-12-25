Радий Хабиров раскритиковал чиновников из-за новогоднего утренника для детей-инвалидов в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу чиновников из-за новогоднего утренника для детей-инвалидов в Башкирии.

Руководитель республики разместил в соцсетях сообщение одной из жительниц региона, при этом закрыв название района. Женщина пожаловалось на то, что глава администрации опоздал на детское мероприятие и, выйдя на сцену, зачитал официальную информацию о социальном положении в районе.

Кроме того, в зале около елки, по словам местной жительницы, образовалась давка из-за нехватки места. Она подчеркнула, что чиновники провели «мероприятие для галочки», тем самым испортив всем праздник.

«Это — то, что я каленым железом выжгу из каждого, начиная с самого себя. Я просил особенного отношения к особенным детишкам. Жизнь у них и так сложная, и заботиться о них нужно искренне, а не с рыбьими глазками. И когда особенные дети ждали главу полчаса на свой утренник — мне интересно, какие такие более важные дела у него в это время были?» — написал Хабиров.

Радий Хабиров отметил, что все факты он проверил, и «все подтвердилось», поэтому в «следующий такой деятель будет искать новую работу». Также врио главы Башкирии извинился перед детьми и родителями за данный инцидент.

Напомним, Радий Хабиров занял 11-е место в Национальном рейтинге губернаторов по итогам 2018 года.