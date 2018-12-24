Ростехнадзор планировал проверить строительные работы в шахте Соликамска в январе 2019 года

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору планировала проверить строительные работы башкирского подрядчика «Управление строительства №30» в Соликамске в январе 2019 года.

Изначально проверка должна была начаться в октябре 2018 года, но была перенесена на январь следующего года. По информации источника, в скором времени ведомство начнет массовые проверки всех объектов подрядной организации.

В настоящее время Ростехнадзор организовал комиссию по расследованию причин аварии на шахте в Соликамске. Специалисты на месте выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в субботу 22 декабря произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае 24 декабря объявлен траур.

