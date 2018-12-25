«Для судьи бог — это закон»: как темная лошадка взобралась на судебный Олимп Башкирии

Земфира Латыпова — безальтернативный кандидат на пост главы Верховного суда РБ

В понедельник Высшая квалифколлегия судей РФ утвердила кандидатуру Земфиры Латыповой на пост председателя Верховного суда Башкортостана. Дело осталось за малым — за подписью Путина. Пока она занимает свой пост с приставкой «исполняющий обязанности». Среди уфимских юристов она считается темной лошадкой. Подробнее о судье и ее месте в региональных элитах — в материале «Реального времени».

Квалифколлегия дает добро

Как стало известно «Реальному времени», накануне Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела кандидатуру Земфиры Латыповой на пост председателя Верховного суда Республики Башкортостан. Жюри вынесло положительное решение и рекомендовало ее на эту должность. К слову, иных претендентов на это кресло больше не было. Чтобы избавить Латыпову от приставки «и.о.», ее документы рассмотрит кадровая комиссия при президенте РФ, а затем Путин должен поставить свою подпись. Соответствующий указ главы государства выйдет, вероятней всего, в первом полугодии 2019 года.

Одновременно с ней ВККС дала добро и на другого претендента — Юрия Маирова (председатель ВС Кабардино-Балкарской Республики). Квалифколлегия определилась и с кандидатами в председатели областных судов: Юлия Добрынина (Волгоградская область), Геннадий Перфильев (Ленинградская область), Елена Суворова (Орловская область), Владимир Дмитриев (Свердловская область), Вячеслав Малашковец (Челябинская область). Кандидатом в зампреды Ивановского облсуда определена Елена Мудрова.

Из биографии Латыповой известно, что Земфира Узбековна в судебной системе работает с 1982 года. Судьей в Верховном суде Башкирии стала в 1988 году. В 2009 году она получила должность заместителя председателя ВС РБ, курировала уголовное судопроизводство, в 2015 году переназначена на этот пост.

В сентябре 2018 года ее шефа Михаила Тарасенко назначили председателем Пятого кассационного суда общей юрисдикции. Теперь из Пятигорска он курирует южные регионы России: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Чечня и Северная Осетия. К слову, Башкортостан (как и Татарстан) в новой системе судов относится к юрисдикции Шестого кассационного суда (штаб-квартира в Самаре). Тогда же Латыпова стала и.о. председателя ВС РБ.

За более чем 30-летний стаж Земфира Латыпова рассмотрела более 200 дел, среди которых были процессы по особо тяжким преступлениям. Фото vs.bkr.sudrf.ru



«Для судьи бог — это закон»

Земфира Латыпова родилась в 1955 году. Если многие девочки мечтают стать врачами, учителями, воспитателями, артистами, то Латыпова в детстве, по ее собственному признанию, хотела быть следователем. Собственно, эту мысль она пронесла сквозь школьные годы, а затем поступила на юрфак. Активную комсомолку уже в студенческие годы избрали «народным судьей».

За более чем 30-летний стаж она рассмотрела более 200 дел, среди которых были процессы по особо тяжким преступлениям. В 1995 году судья вынесла самый суровый приговор: смертная казнь. Однако в то время Россия всячески интегрировалась в Европу и ввела мораторий на такую высшую меру наказания, поэтому осужденный отправился отбывать пожизненный срок.

Также известно, что институт присяжных заседателей в регионе формировался под ее непосредственном участии. Если в судах общей юрисдикции доля оправдательных приговоров составляет 1%, то в судах присяжных — 21%. По ее словам, в большинстве случаев присяжные выносят справедливые и юридически обоснованные вердикты.

Что любопытно, дочь Земфиры Узбековны после школы тоже пошла учиться на юриста. Однако судьей быть не хочет.

По мнению Земфиры Латыповой, судья не имеет права на эмоции. Если человек стал судьей и дал присягу, он обязан относиться беспристрастно ко всем делам.

— Судья действует в рамках предоставленной ему власти и полномочий. Для него бог — это закон, а судья является проводником, — делится Латыпова своими мыслями в одном из интервью.

Чтобы избавить Латыпову от приставки «и.о.», ее документы рассмотрит кадровая комиссия при президенте РФ, а затем Путин должен поставить свою подпись. Фото bashinform.ru



Когда «принципиальный судья» — темная лошадка

В прошлом году Земфира Узбековна заработала 4,45 млн рублей (371 тыс. рублей в месяц). Больше нее в Верховном суде Башкирии заработал тогда еще ее начальник Михаил Тарасенко — на 200 тыс. рублей в год. Согласно представленной декларации, она владеет половиной квартиры в 61,5 кв. м, также у нее имеется земельный участок в 1 705 кв. м. Кроме того, в пользовании у нее находится дача в 60 кв. м с земельным участком в 400 кв. м. В то время, как другие судьи ездят на иномарках (а порой владеют несколькими автомобилями), наша героиня из личного транспорта задекларировала скромную 15-летнюю «семерку» (ВАЗ 21074).

Из госнаград имеет медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

— Зарекомендовала себя как исполнительный, добросовестный работник, высококвалифицированный юрист, принципиальный судья, грамотный организатор, — говорится в характеристике Совета судей РБ. — Такие личностные качества, как уравновешенность, коммуникабельность, требовательность к себе и окружающим, позволили Земфире Узбековне завоевать уважение и авторитет в судейском сообществе. Латыпова З.У. является одним из самых опытных и квалифицированных судей, рассматривающих уголовные дела по первой инстанции. Земфира Узбековна обладает взвешенным характером, энергична, общительна и доброжелательна.

При этом в СМИ она мелькает нечасто и в юридических кругах Башкирии считается темной лошадкой.

На долю Латыповой во время ее руководства судебной ветвью власти в регионе выпало резонансное дело о полицейском изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе.

«Большинство населения не знает, кто председатель высшей судебной инстанции»

Политолог Дмитрий Казанцев в беседе с обозревателем «Реального времени» отмечает, что в последнее время ВС РБ порой смягчал наказание для оппозиционных политиков (например, координатору Штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой) и руководителей национально-общественных движений (председателю БОО «Башкорт» Фаилю Алчинову) за административные нарушения (несанкционированные митинги). Если возникают острые споры между различными группами интересантов, официальных и иных структур, председатель ВС РБ, по мнению эксперта, может играть медиативную роль.

Экс-председатель ВС РБ Михаил Тарасенко, согласно исследованию «Реального времени», занимал лишь 24-ю строчку в рейтинге влияния на процессы, происходящие в республике. Фото bashinform.ru

Что касается места главы Верховного суда РБ в региональных административных и деловых элитах, то руководитель судебной ветви власти хоть и является ключевой фигурой, но, как правило, остается за первой десяткой топа. Так, экс-председатель ВС РБ Михаил Тарасенко, согласно исследованию «Реального времени», занимал лишь 24-ю строчку в рейтинге влияния на процессы, происходящие в республике.

— Председатель Верховного суда входит в региональную элиту и, как правило, администрации губернаторов и главы субъектов РФ стараются выстроить с ним рабочие взаимоотношения, хотя он напрямую не вмешивается во внутреннюю политику. На нем замыкаются правовые инструментарии для управления территорией, — комментирует Дмитрий Казанцев.

Например, если Арбитражный суд будет выносить решения не в пользу региона, а в угоду каким-либо бизнес-группам, то понесут значительный ущерб и местные власти, и, в конечном счете, рядовые жители.

— Председатель Верховного суда РБ как первое лицо судебной ветви власти всегда приглашается на важные протокольные мероприятия, имеет допуск на заседания руководства республики, — продолжает наш собеседник. — При этом должность председателя ВС РБ не публичная, часто большинство населения в регионах не знает, кто у них председатель высшей судебной инстанции, но для местных элит это, наоборот, очень значимая должность. Уголовное вопросы, гражданское судопроизводство — это те категории, которые лежат вне публичной политики, но тем не менее имеют в значительной степени высокую важность в регионе.

Таким образом, ВС РБ выполнял, по сути, медиативную функцию, выступая своеобразным арбитром. По словам политолога, для судебной системы важна равноудаленность от политики, так как перипетии в этой сфере могут вести к репутационным издержкам.