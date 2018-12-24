СМИ сообщили о задержании в Башкирии высокопоставленного сотрудника прокуратуры

Следователи задержали руководителя управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Александра Галицына.

По информации источника ProUfu.ru, высокопоставленному сотруднику прокуратуры вменяется превышение должностных полномочий. По одной из версий, показания против него дал предприниматель Феим Мухитов, который попросил Галицына организовать прослушку телефонных переговоров своей бывшей супруги.

По другим данным, Александа Галицын был задержан по делу прокурора Рамиля Гарифуллина, обвиняемого во взятках.

В прокуратуре РБ сообщили, что Галицын отсутствует по месту службы с 21 декабря. Его обязанности выполняет бывший прокурор Уфы Владлен Михайленко. По поводу ситуации с задержанием в ведомстве отказались от комментариев.



Напомним, ранее сообщалось, что следователи задержали первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова при попытке покинуть Россию. Он подозревается в получении взятки в размере 10 млн рублей.



