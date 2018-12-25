Суд арестовал всех подозреваемых по делу о пожаре на шахте в Соликамске

Соликамский городской суд арестовал четверых подозреваемых по делу о гибели девяти горняков в шахте «Уралкалия» в Соликамске.



Четверо сотрудников подрядной организации УС-30 заключены под стражу до 22 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Речь идет о горном мастере ФГУП «УС-30 СМУ-680» Андрее Купришкине, начальнике участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максиме Канищеве, горном мастере Игоре Чукаеве и начальнике объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрее Артюхине.

Напомним, в субботу, 22 декабря, произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «УС-30 СМУ-680» проводило на шахте ремонтные работы.



Ранее Следком задержал четырех работников подрядной организации из-за пожара в шахте в Соликамске. Позже следователи провели обыски в офисе башкирского ФГУП «УС-30 СМУ-680».