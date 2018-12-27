Приставы закрыли Сибайский завод буровых реагентов, ставший источником запаха серы и жареных семечек

Судебные приставы временно приостановили работу Сибайского завода буровых реагентов.

Судом установлено, что с середины ноября 2018 года предприятие стало источником неприятного запаха серы и жареных семечек. В связи с этим специалисты провели отбор пробы атмосферного воздуха. По результатам анализа было установлено, что в выбросах в атмосферу, произведенных заводом, содержание оксида углерода превышено в 4,1 раза.

Суд признал предприятие виновным по факту нарушения правил охраны атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

Во исполнение решения суда судебные приставы опечатали промышленное предприятие и приостановили деятельность завода на три месяца.

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России. Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере.

