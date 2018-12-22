На шахте «Уралкалия» в Пермском крае произошел пожар

В Пермском крае произошел пожар на шахте в Соликамске. Шахта принадлежит ПАО «Уралкалий».



«Пожар возник на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. В шахте остаются девять рабочих», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ведется тушение пожара.

Ранее в Пермском крае во время обрушения рудника на предприятии «Сарановская шахта «Рудная» пострадал рабочий. Расследование несчастного случая на руднике начал Ростехнадзор.

