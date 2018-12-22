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Происшествия

На шахте «Уралкалия» в Пермском крае произошел пожар

13:24, 22.12.2018
На шахте «Уралкалия» в Пермском крае произошел пожар
Фото: ru.wikipedia.org

В Пермском крае произошел пожар на шахте в Соликамске. Шахта принадлежит ПАО «Уралкалий».

«Пожар возник на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. В шахте остаются девять рабочих», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ведется тушение пожара.

Ранее в Пермском крае во время обрушения рудника на предприятии «Сарановская шахта «Рудная» пострадал рабочий. Расследование несчастного случая на руднике начал Ростехнадзор.

Происшествия
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