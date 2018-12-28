Радий Хабиров призвал проголосовать за Рушану Валиеву на шоу «Голос»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал проголосовать за Рушану Валиеву в полуфинале и финале проекта на Первом канале «Голос. Перезагрузка».

Уроженка села Толбазы выступает в команде лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. На слепых прослушиваниях к Рушане повернулись все наставники.

«Многие уже назвали ее новым феноменом из Башкирии. Я не очень в этом разбираюсь, но тембр голоса — правда очень красивый и необычный, давайте поддержим Рушану!» — написал Хабиров на своей странице в соцсетях.

Напомним, ранее Хабиров раскритиковал чиновников из-за новогоднего утренника для детей-инвалидов в Башкирии.