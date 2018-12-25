Жители Башкирии выбрали новый дизайн для автобусов «Башавтотранса»

В Башкирии завершилось голосование по выбору единого дизайна для всех автобусов государственного перевозчика «Башавтотранс».

В опросе участвовало более 40 тысяч человек. Жителям региона предлагалось девять вариантов — от кобальтово-синего до желто-зеленого. В итоге был выбран дизайн, в котором присутствуют все цвета башкирского флага.

Новая расцветка автобусов будет введена до конца 2019 года, сообщил глава Госкомитета по транспорту Тимур Мухаметьянов.

В настоящий момент автопарк «Башавтотранса» насчитывает 310 автобусов большого класса.

Напомним, с рынка перевозок Уфы ушли 1,3 тысячи автобусов-нелегалов.