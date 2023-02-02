Итоги дня: крестовый поход ФНС, главная цель России, мизерные выплаты за долгий брак в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 2 февраля:
- Портал «Госуслуг» приостановил прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия на 10 лет. Если пользователь уже подал заявление на его получение через портал, нужно дождаться ответа ведомства и действовать по инструкции в ответе. Как пояснили в «Гознаке», приостановка приема заявлений связана с возросшим спросом на загранпаспорта и, соответственно, на микросхемы, которые используются при их производстве. В ведомстве рассчитывают, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на «Микроне», который производит необходимые микросхемы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал временный отказ «Госуслуг» в приеме заявок на загранпаспорта с чипами с техническими проблемами. После подтверждения от журналистов о продолжении приема заявлений на выпуск обычных загранпаспортов он посоветовал «быть проще» и использовать их.
- В МВД России рассказали, что при наличии заявления для оформления загранпаспорта с электронным носителем и необходимости срочного выезда — в кратчайшие сроки оформляется паспорт на 5 лет. Как отметили в ведомстве, госпошлина за выдачу документа с электронным носителем будет возвращена при отказе заявителя от получения услуги.
- Президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций назвал главную задачу страны. По его словам, на сегодняшний день важно обеспечить сохранение России, создать условия для ее поступательного развития и для ее укрепления.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что программа модернизации ЖХК должна начаться в стране не позднее марта. По его словам, замена сетей даст «быстрый и ощутимый эффект», снизит потери, стабилизирует тарифы и обеспечит гражданам более качественный уровень коммунальных услуг.
- В Казани установили выплаты супругам, которые отмечают 50-, 60- или 70-летний юбилей со дня государственной регистрации заключения брака. Они полагаются тем, кто имеет российское гражданство, проживает и зарегистрировал свой брак в столице Татарстана. В этом году их размеры следующие: 6 тысяч рублей — в связи с 50-летним юбилеем; 10 тысяч рублей — в связи с 60-летним юбилеем; 25 тысяч рублей — в связи с 70-летним юбилеем. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В России предложили ввести мораторий на административное наказание в отношении кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения. Соответствующий законопроект разработал комитет Совета Федерации по экономической политике. Напомним, сейчас показ фильма без такого документа грозит штрафом для юридических лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
- В Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Председательствовал на совещании зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, Россия наращивает диалог с мусульманскими странами и чувствует их поддержку. В совещании принял участие и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он в свою очередь отметил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества — один из приоритетов, определенных руководством страны.
- Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила, что правительство одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор, хранение, использование и передачу баз данных. По ее словам, в настоящий момент в Совфеде идет работа над окончательным текстом проекта ФЗ. Данная инициатива необходима, так как участились случаи продажи персональных данных жителей страны, подчеркнула она
- Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова на онлайн-конференции «Реального времени» сообщила, что в республике зарегистрировано 7,2 тысячи безработных — это в полтора раза меньше показателя начала 2021 года. По ее словам, для этих людей в регионе существует 43 тысячи вакансий. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- Исполком Казани утвердил предоставление отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за I квартал 2023 года. Согласно постановлению, установлены сроки оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по следующему графику: до 31 декабря 2022 года — 50%; до 30 января 2023 года — 30%; до 27 февраля 2023 года — 20%.
- Согласно данным Управления УФНС по Татарстану, в республике по итогам прошлого года собрали 1,26 триллиона рублей налогов. Тройку лидеров по сборам составили: налог на добычу полезных ископаемых — 689,9 млрд рублей; НДС — 258,7 млрд рублей; налог на прибыль — 203 млрд рублей.
- Минэкономразвития не продлило на этот год отсрочку для туроператоров по возврату средств клиентам за отмененные из-за пандемии COVID-19 туры. Напомним, она действовала более чем 2,5 года и более 90% долгов за этот период было погашено.
- Президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций назвал главную задачу страны. По его словам, на сегодняшний день важно обеспечить сохранение России, создать условия для ее поступательного развития и для ее укрепления.
- В этом году в Татарстане пожароопасный сезон традиционно установят с 15 апреля. Напомним, данный документ устанавливает перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Среди них Казань, Елабуга, Зеленодольск, Болгар, Тетюши и другие города и районы.
- В ближайшие выходные в Татарстане ожидается небольшой снег. Так, в субботу и воскресенье, 4 и 5 февраля, ночью прогнозируется от -7 до -14 градусов, при прояснениях — до -19 °С. Днем ожидается от -3 до -9 °С.
- Арбитражный суд Татарстана отказал в привлечении экс-гендиректора обанкроченного ОАО «Казанский завод синтетического каучука» Алексея Контурова к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия на 6,8 млрд рублей. С иском о привлечении руководства обратилась волгоградская компания «Каустик», входящая в ГК «НИКОХИМ». Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани отреставрируют здание Закабанной мечети на улице Хади Такташа. На разработку проектной документации выделят 17,3 млн рублей. Исполнителю необходимо провести работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, провести историко-архивные и библиографические исследования, а также составить проект без изменения особенностей.
- В текущем году в шести детских оздоровительных лагерях Татарстана выполнят капитальный ремонт общей стоимостью в 396,7 млн рублей. Больше всего средств — 124 млн рублей — выделят на ремонт стационарно-оздоровительного лагеря «Лесная страна» в Муслюмовском районе.
- Кроме того, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов сообщил, что в школах муниципалитетов в ближайшие 2 года планируют полностью обновить 12 столовых. По его словам, в текущем году пищеблоки отремонтируют в школах №1, 10, 17, 68, 129 и в гимназии №28.
- Глава Минобразования России Валерий Фальков заявил, что в стране утвердили концепцию преподавания в вузах обновленного курса истории, который охватывает период до 2022 года. Вместе с этим директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин указал, что не менее 80% времени на преподавание истории будет отводиться на контактную работу со студентами.
- Бугульминская нефтесервисная компания «Химбурсервис», против которой 2 года назад завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 250 млн рублей, попыталась оспорить новые налоговые доначисления на сумму в 581,77 млн. ХБС попросил признать недействительным вынесенное год назад решение Межрайонной инспекции ФНС о привлечении его к ответственности за совершение налогового правонарушения. Подробнее — в материале «Реального времени».
- На улице Ипподромной в Приволжском районе Казани планируют открыть инклюзивный центр для детей с особенностями здоровья, который будет включать в себя учебно-тренировочную квартиру, спортивный и актовый залы. При выборе места учитывалось транспортную доступность. Отмечается, что проект помещений разработали на основе запросов родителей особенных детей.
- Холдинг «Вертолеты России» поставил для Национальной службы санитарной авиации четыре вертолета Ми-8МТВ-1, производящиеся на заводе в Казани. Всего санавиация получила 46 вертолетов из 66, заказанных по контракту с «ПСБ-Авиализинг». Стоит отметить, что постоянное увеличение авиапарка и зоны покрытия позволило по итогам 2022 года спасти более 8 тысяч человек.
- Власти Казани объявили конкурс на право попасть в резерв управленческих кадров для назначения на должность директора МУП «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства». Заявления планируют принимать с 27 февраля по 3 марта включительно.
- ПАО «КАМАЗ» в этом месяце соберет 272 грузовиков КАМАЗ-54901 нового поколения К5. Уточняется, что 70 единиц автотранспорта соберут с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах. К концу первого квартала уже планируется выйти на ежемесячный выпуск 500 машин.
- В Татарстане перед судом предстанут 45-летняя экс-руководительница бюро №41 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан» и 59-летняя бывшая медсестра ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница». Первую подсудимую обвиняют в получение взяток и в мошенничестве. В деле — 99 эпизодов. Вторая будет отвечать за девять эпизодов посредничества во взяточничестве и мошенничестве.
- На площадке бывшего завода Ford в Ленинградской области откроется деревообрабатывающее производство. На сегодняшний день это место принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства. Часть территории уже арендована деревоперерабатывающей компанией, которая успешно функционирует.
- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не планирует вступать в НАТО и сохранит позицию военного нейтралитета. Напомним, ранее глава государства заявлял, что Североатлантический альянс является «инструментом в руках западных держав», отметив, что организация не прикладывает достаточно усилий для обеспечения безопасности мирных сербов.
- После начала СВО ряд западных компаний приостановил, ограничил или полностью закрыл свой бизнес в России. Не исключением стали и стриминговые платформы, в числе которых оказался и популярный сервис OnlyFans. Однако еще задолго до начала активного импортозамещения одному казанскому предпринимателю удалось создать собственную бизнес-модель такого жанра. На сегодняшний день франшиза его студий уже успела разлететься по регионам. Подробности — в материале «Реального времени».
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев анонсировал покупку новых автобусов для города. По его словам, проблема автобусов в городе стоит достаточно остро и поэтому вскоре на его улицах появятся 20 новых единиц автотранспорта.
- В январе услугами казанского метро воспользовались 2,3 млн человек. При этом в январе прошлого года было перевезено 1,9 млн человек. Примерно столько же пассажиров воспользовались метро и в 2021 году. В первый месяц 2020 года метрополитен перевез 2,4 млн пассажиров, а в 2019-м — 2,3 млн человек.
- Согласно исследованию аналитической службы «Реального времени», Татарстан сохранил шестое место, ВРП республики увеличился почти до 3,7 трлн рублей. В сопоставимых к 2021 году ценах рост ВРП республики составил всего 0,6%.
Ключевые события 344-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин заявил, что идеология нацизма в современном обличие вновь создает прямые угрозы безопасности стране. Глава государства подчеркнул, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но Москве есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.
- По словам Путина, те, кто втягивает страны Европы в новую войну и «безответственно заявляет об этом как о уже свершившемся факте» не понимают, что современная война будет совсем другой. Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев, подчеркнул он.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для своей территории. По его словам, чем более дальнобойное оружие будут поставлять Украине, «тем дальше их придется отодвигать».
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение новых антироссийских санкций к 24 февраля — годовщине военного конфликта. Вместе с этим она сегодня приехала в Киев. Компанию ей составили руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и 14 еврокомиссаров.
- По данным издания The Times, Германия допускает, что за взрывами на «Северных потоках» стоит одна из стран Запада. Уточняется, что сейчас следователи ФРГ расследуют подрыв газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Несмотря на то, что за последние месяцы расследование инцидентов мало продвинулось и специалисты не обнаружили новых доказательств, в Германии допускают причастность Запада.
- Как сообщили в Минобороны России, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское. Уничтожено более 25 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.
- На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и наступления подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка, а также Серебрянского лесничества. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили свыше 100 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30.
- На Донецком направлении продолжается наступление подразделений «Южной» группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и действий группировки войск «Восток» уничтожено более 65 бойцов ВСУ 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Полтавка и 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Угледар. Также за сутки уничтожены четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.
- На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсона и населенного пункта Змиевки уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 105 районах.
- Всего с начала спецоперации уничтожены: 381 самолет, 206 вертолетов, 3 001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 719 танков и других боевых бронированных машин, 1 003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8 249 единиц специальной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Максим КокунинОбществоВластьБизнесЭкономика Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым