В Татарстане с 15 апреля установят пожароопасный сезон

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Татарстане пожароопасный сезон традиционно установят с 15 апреля. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина республики «О мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в РТ в 2023 году».

Документ устанавливает перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Среди них Казань, Елабуга, Зеленодольск, Болгар, Тетюши и другие города и районы.

Указан перечень территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, а также детские лагеря, где существует угроза пожаров. Отметим, что в этом году список лагерей в столице Татарстана пополнился.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году пожароопасный сезон также начался 15 апреля. За прошлый год в республике трижды вводились ограничения на пребывание граждан в лесах.

Как стало известно «Реальному времени», с этого года в Татарстане уменьшат площадь лесного фонда, которую будут облетать авиационные патрули. Вместе с тем увеличились затраты и количество маршрутов.

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Маргарита Головатенко