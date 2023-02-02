В России предложили отменить штрафы за показ зарубежного кино без прокатного удостоверения

В России предложили ввести в 2023 году мораторий на административное наказание в отношении кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения, законопроект разработал Комитет Совета Федерации по экономической политике, сообщает ТАСС.



Сейчас прокат или показ фильма без прокатного удостоверения грозит штрафом для юридических лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет штраф о 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Совфеде предлагают ввести мораторий на привлечение к административной ответственности, чтобы сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета и сохранить занятость в сегменте кинопроката.

В январе депутаты обсуждали разработку законопроекта о принудительном лицензировании западных фильмов. Рассчитывалось, что благодаря данной инициативе иностранные фильмы можно будет легально показывать в кинотеатрах.

В октябре 2022 года комитет Совета Федерации по экономической политике предложил разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, однако с выплатой им вознаграждения.

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Маргарита Головатенко