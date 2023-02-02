Татарстанскому партнеру «Роснефти» доначислили налогов и пени на полмиллиарда

Новый долг на полмиллиарда



Бугульминская нефтесервисная компания «Химбурсервис», против которой два года назад завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 250 млн рублей, попыталась оспорить новые налоговые доначисления, пени и штраф на сумму в 581,77 млн рублей. ХБС попросил признать недействительным вынесенное год назад решение Межрайонной инспекции ФНС о привлечении его к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Компании доначислили НДС — 171,43 млн, налог на прибыль — 211,29 млн, пени — 181,4 млн и штраф — 17,43 млн рублей.

— По результатам рассмотрения материалов проверки, а также материалов, полученных в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля, инспекцией принято решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения №1 от 31 января 2022 г., — говорится в определении суда.

Возражая, в «Химбурсервисе» указали на необоснованность вывода инспекции о том, что у компании не было права применять налоговые вычеты по НДС и включать в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, затраты по взаимоотношениям со спорными контрагентами. Истец настаивал, что при выборе этих поставщиков химреагентов проявил должную степень осмотрительности, и на момент заключения сделок все они были действующими юрлицами. Кроме того, инспекция не доказала аффилированность компании с этими фирмами, не установила факт обналичивания денег и причинения реального ущерба российскому бюджету, а также не опровергла реальность выполнения работ.

Фото: himburservis.ru

— Общество не должно нести ответственность за ненадлежащее исполнение спорными контрагентами, а также контрагентами последующих звеньев своих налоговых обязательств. В ходе проверки обществом представлены все документы, подтверждающие производство и поставку химических реагентов контрагентами, а не силами и средствами налогоплательщика. Общество не обладало ресурсами для самостоятельного производства химреагентов, — заявили в «Химбурсервисе».

Реальных сделок не было, деньги выведены из оборота

В списке спорных контрагентов — следующие фирмы: ООО «Транслогистикгрупп», ООО «КСЭМ», ООО «Первая торговая компания», ООО «Артинформ», ООО «ТК ЦДГ», ООО «Грандбурсервис», ООО «Снабсервис», ООО «Метлом», ООО «Нортон», ООО «Полиснаб», ООО «ГСМ-Прикамье», ООО «Параметр», ООО «Башагротрейд», ООО «Содружество-Поволжье», ООО «Анпас», ООО «Альтаир», ООО «Транзит-М», ООО «Ник- Ойл». Налоговики считают, что между ними и компанией не было реальных хозяйственных операций, и эти фирмы не могли исполнить принятые обязательства.

Как показала проверка, у перечисленных контрагентов не было материальных и технических ресурсов для поставки химреагентов и все они, за исключением «Грандбурсервиса», исключены из ЕГРЮЛ. Директора этих фирм отрицают, что вели управленческую деятельность и подписывали договоры с ХБС, что также указывает на недействительность сделок. Сами фирмы были созданы незадолго до подписания договоров (ООО «ГСМ-Прикамье», ООО «Анпас», ООО «Грандбурсервис», ООО «Снабсервис»), а значит, в реальности не могли изготовить и поставить химреагенты за такой срок.

Проверяющие указали и на совпадение IP-адресов подписантов отчетности организаций (ООО «СнабСервис», ООО «Содружество — Поволжье», ООО «Башагротрейд», ООО «КонтактИнвест», ООО «БОРК», ООО «РусТехХолдинг», ООО «Башак») и получателей денег: Хафизов Р.Р., Миннигалин Р.Р., Кукаров А.И.

Фото: realnoevremya.ru

— Совпадение IP-адреса (87.117.163.12.) направления налоговой отчетности по контрагентам, которым ООО «ХимБурСервис» оплату не осуществило, вместо этого были составлены формальные договора уступки права требования с организациями ООО «Артинформ», ООО «Первая торговая компания», ООО «КСЭМ», ООО «Транслогистикгрупп», ООО «Альтаир», ООО «Параметр» с ООО «КонтактИнвест», ООО «РусТехХолдинг», ООО «Башак», по которым получателями денежных средств также являются Хафизов Р.Р. и Кукаров А.И. Указанные участники схемных операций, действуя в единой взаимосвязи, формируют друг другу показатели налоговой отчетности без совершения реальных сделок. Денежные средства участниками сделок выведены из оборота, с последующим их обналичиванием, — сообщили в ФНС.

Довод об экономическом кризисе не принимается

Фирмы в основном проблемные организации, которые бухгалтерскую и налоговую отчетность не представляли, имущество, основные средства не имели, реальную деятельность не вели. Поступившие от «Химбурсервиса» в «Полиснаб» деньги были обналичены. Физлица, на карточки которых они поступили, рассказали сотрудникам УЭБ и ПК МВД по РТ, что занимались «обналичиванием» средств и их передачей за вознаграждение. Более 92% всех поступивших денег на счет «Полиснаба» — это перечисления от «Химбурсервиса», «что свидетельствует о его полной финансовой подконтрольности».

Налоговики нашли противоречия и в документах ХБС: оприходование товаров ранее, чем оформлено УПД, счет-фактура (ООО «Полиснаб», ООО «Содружество-Поволжье»); по ООО «СнабСервис» товары оприходованы ранее, чем организация поставлена на налоговый учет; транспортные накладные в части объема допустимого перевозимого груза являются не достоверными; установлены противоречия в наименовании перевозимого груза; в представленных спецификациях указан способ доставки — доставка до склада г. Бугульмы, цена указана с учетом доставки. При этом в товарно-транспортных накладных ООО «ХимБурСервис» указано о доставке товаров собственными силами; сведения о счетах, указанные в договорах поставки спорных контрагентов (по которым оплату ООО «ХимБурСервис» не производило), являются недостоверными, никогда в банках не открывались.

Фото: himburservis.ru

В ХБС сослались на то, что показания руководителей спорных контрагентов являются ненадлежащими доказательствами, составлены за рамками проведения выездной налоговой проверки в рамках уголовного дела, но суд принял возражение.

Суд, оценив совокупность установленных в результате налоговой проверки обстоятельств, пришел к выводу о доказанности отсутствия поставки товаров от спорных контрагентов. Доказательства перевозки товара по региональным трассам компанией не были представлены, маршруты не указаны.

Вместе с тем, как следует из оспариваемого решения, налоговым органом при вынесении решения о привлечении к налоговой ответственности было учтено тяжелое финансовое положение организации, и в соответствии с п. 3 ст. 114 НК РФ штрафные санкции уменьшили в 2 раза. Благотворительную деятельность компании не сочли достаточным основанием для снижения штрафа.

— Довод об экономическом кризисе не может приниматься во внимание, так как он основан на субъективном восприятии Заявителем экономики Российской Федерации в рассматриваемый период. При этом довод о влиянии коронавирусной инфекции на экономический кризис также не свидетельствует о том, что данная инфекция являлась причиной тяжелого финансового положения Общества, — говорится в решении суда.

Были отметены и доводы ХБС о том, что общество пострадало в результате экономических санкций в отношении России.

На основании изложенного суд отказал в удовлетворении заявления «Химбурсервиса». В общей сложности компании предстоит выплатить более полумиллиарда рублей.

Василя Ширшова