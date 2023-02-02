В Татарстане зарегистрировано 7,2 тысячи безработных

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 7,2 тысячи безработных — это в полтора раза меньше показателя начала 2021 года. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на онлайн-конференции «Реального времени».



— Это серьезная подвижка. И очень низкий уровень в целом и общей безработицы — чуть более 2%, и регистрируемой. На учете 7 200 человек. Мы можем предложить 43 тысячи вакансий, — сообщила она.

Эльмира Зарипова обратила внимание, что в 2022 году пришлось столкнуться с серьезными вызовами в экономике и социальной сфере: перестраивались логистические цепочки, работодатели искали новые рынки, шли поиски новых поставщиков.

По данным Минтруда Татарстана, уровень регистрируемой безработицы находится на историческом минимуме. Он составляет 0,37 % от численности рабочей силы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ангелина Панченко