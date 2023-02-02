Власти Казани предоставили отсрочку платежей за установку рекламных конструкций за I квартал 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани утвердил предоставление отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе за I квартал 2023 года. Решение обосновали «необходимостью принятия дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в области наружной рекламы в условиях сложной экономической ситуации» в России.

Согласно постановления исполкома Казани, установлены сроки оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по следующему графику:

до 31 декабря 2022 года — 50%;

до 30 января 2023 года — 30%;

до 27 февраля 2023 года — 20%.

Управлению наружной рекламы и информации исполкома Казани поручено не начислять пени в отношении задолженности по оплате за I квартал 2023 года по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций при соблюдении установленных сроков оплаты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в марте пандемийного 2020 года представители индустрии наружной рекламы Казани направили мэру городу Ильсуру Метшину письмо, в котором пожаловались на многочисленные срывы размещения из-за COVID-19 и грядущие убытки. Они попросили перенести арендные платежи с 2020-го на 2021 год и компенсировать им убытки, а также выкупить часть простаивающих поверхностей под социальную рекламу.



В итоге им предоставили отсрочку внесения платежа за второй квартал 2020 года. В последующем мера не раз продлевалась. Отсрочка платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Казани предоставлялась и за I, II, III и IV кварталы 2022 года.



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Татьяна Демина