Минобрнауки утвердило концепцию преподавания обновленного курса истории в вузах

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России утвердили концепцию преподавания в вузах обновленного курса истории, который охватывает период до 2022 года, сообщил глава Минобразования Валерий Фальков на заседании экспертного совета по развитию исторического образования.



Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин указал, что не менее 80% преподавания истории в вузах будет отводиться на контактную работу со студентами. Такой работой может считаться любая работа, которую студент не выполняет самостоятельно.

Методические рекомендации для вузов по концепции преподавания истории для студентов неисторических специальностей подготовят в ближайшее время, указал замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

В октябре 2022 года Минобрнауки РФ сообщало, что с 1 сентября 2023 года изучение истории в вузах России станет обязательным. На этот предмет будет отводиться не менее 144 часов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минобрнауки России планирует ввести обновленный курс истории страны в вузах с 1 сентября. Известно, что студенты неисторических специальностей в рамках обновленного курса истории России будут изучать материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны.

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Маргарита Головатенко