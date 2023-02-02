Татарстан вошел в 2022 году в топ-10 крупнейших региональных экономик

Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала прогнозы показателей объемов валового регионального продукта (ВРП) российских регионов и составила на их основе топ-10 самых сильных экономик страны.

В рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Республика Татарстан, Краснодарский и Красноярский край, Свердловская область и Республика Башкортостан.

Первое место по традиции — у самой диверсифицированной экономики Москвы, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Московская область. Татарстан сохранил шестое место, ВРП республики увеличился почти до 3,7 трлн рублей. В сопоставимых к 2021 году ценах рост ВРП Татарстана составил всего 0,6%.





Сильнее всего в топ-10 крупнейших экономик пострадали Свердловская и Московская области, Ямало-Ненецкий округ, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Москва. Росли Красноярский край, Ханты-Мансийский округ, Татарстан и Башкирия.



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Юлия Гараева