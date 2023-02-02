The Times: в Германии допустили причастность Запада к взрывам на «Северных потоках»

Германия допускает, что за взрывами на «Северных потоках» стоит одна из стран Запада. К такому варианту приходят немецкие следователи, пишет The Times.

По информации издания, сейчас следователи ФРГ расследуют подрыв газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Несмотря на то, что за последние месяцы расследование инцидентов мало продвинулось и специалисты не обнаружили новых доказательств, в Германии допускают причастность к взрыву одного из западных государств.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем интервью заявил, что власти Швеции и Дании продолжают расследование взрывов на трубопроводе. Он упомянул, что считает неприемлемым высказывать предположения или спекулировать на этой теме.

Фото: nord-stream2.com

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках». На них были обнаружены две воронки глубиной 3 и 5 метров. Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании 14 ноября.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что техническая возможность ремонта «Северных потоков» сохраняется.

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Айрат Назипов