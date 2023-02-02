Правительство России одобрило концепцию об уголовном наказании за утечку персональных данных

Фото: Сенатор Ирина Рукавишникова/t.me

Правительство России одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор, хранение, использование и передачу баз данных. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

— Сейчас в Совете Федерации идёт работа над окончательным текстом проекта ФЗ. Уверена, что данная инициатива своевременна, поскольку участились случаи продажи персональных данных жителей страны, причем, делается это «без стеснения», крупным оптом, — написала она.

Она добавила, что утечка персональных данных — это серьёзная угроза для страны. И напомнила, что президент страны Владимир Путин поставил приоритетную задачу —защитить персональные данные россиян.

Фото: pixabay.com

Роскомнадзор насчитал около 150 крупных утечек персональных данных в 2022 году. Cотрудники ведомства провели 78 внеплановых проверок за прошлый год. В 87% случаев факты незаконного распространения личной информации подтвердились.

Напомним, в декабре Минцифры России предложило ввести штрафы за утечку персональных данных граждан до 3% от годового оборота компании. Спустя месяц президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Он поручил правительству подготовить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ до 1 июля 2023 года.

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Айрат Назипов