Марат Хуснуллин: программа модернизации ЖКХ в России должна начать работать не позднее марта

Фото: realnoevremya.ru/Марат Хуснуллин

Программа модернизации ЖХК в России должна начать работу не позднее марта, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин:



— Сейчас мы вплотную подошли к досрочному достижению показателей нацпроекта по дорогам, и вскоре у нас высвободятся строительные ресурсы, которые мы перекинем на новое направление — модернизацию ЖКХ. Важно, чтобы эта программа «раскрутилась» не позднее марта.

По его словам, замена сетей даст «быстрый и ощутимый эффект», снизит потери, стабилизирует тарифы и обеспечит гражданам более качественный уровень коммунальных услуг.

Программа обновления коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения рассчитана на 2024—2028 годы. Финансирование планируется за счет внебюджетных средств через инструмент концессий. Программу планируют реализовать не только в крупных городах, но и в населенных пунктах с меньшей численностью населения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Регионам России выделили 30 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Оператор программы поддержки — «Фонд развития территорий». Ее планируется включить в состав федерального проекта «Инфраструктурное меню», который реализуется в России с 2021 года.



В ноябре 2022 года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства властям следует применить «новые нестандартные меры». Он призвал остановить «ухудшение ЖКХ».

По прогнозам, комплексная программа модернизации коммунального хозяйства в России на пятилетний период с прогнозом до 2030 года потребует не менее 4,6 триллиона рублей. При достаточном уровне финансирования обновят более 7 тыс. объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также более 260 тыс. км сетей.

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Маргарита Головатенко