За 2022 год в Татарстане собрали 1,26 трлн рублей налогов
В Татарстане по итогам 2022 года собрали 1,26 триллиона рублей налогов. Такие цифры приводит Управление ФНС по республике.
Раскладка по сборам налогов в Татарстане за 2022 год получилась следующая:
- налог на добычу полезных ископаемых составил 689,9 млрд рублей;
- НДС — 258,7 млрд рублей;
- налог на прибыль — 203 млрд рублей;
- НДФЛ — 117,4 млрд рублей;
- налог на имущество организаций — 33,8 млрд рублей;
- налоги со специальным налоговым режимом — 22 млрд рублей;
- земельный налог — 8,6 млрд рублей;
- транспортный налог — 6,6 млрд рублей;
- налог на имущество физлиц — 2,5 млрд рублей.
Напомним, сборы налогов в Татарстане по итогам 2022 года прогнозировались в рекордном размере — 1,257 триллиона рублей. Отметку в триллион по сборам налогов и сборов республика впервые преодолела в 2021 году.
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