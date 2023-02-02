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За 2022 год в Татарстане собрали 1,26 трлн рублей налогов

15:14, 02.02.2023
За 2022 год в Татарстане собрали 1,26 трлн рублей налогов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане по итогам 2022 года собрали 1,26 триллиона рублей налогов. Такие цифры приводит Управление ФНС по республике.

Раскладка по сборам налогов в Татарстане за 2022 год получилась следующая:

  • налог на добычу полезных ископаемых составил 689,9 млрд рублей;
  • НДС — 258,7 млрд рублей;
  • налог на прибыль — 203 млрд рублей;
  • НДФЛ — 117,4 млрд рублей;
  • налог на имущество организаций — 33,8 млрд рублей;
  • налоги со специальным налоговым режимом — 22 млрд рублей;
  • земельный налог — 8,6 млрд рублей;
  • транспортный налог — 6,6 млрд рублей;
  • налог на имущество физлиц — 2,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, сборы налогов в Татарстане по итогам 2022 года прогнозировались в рекордном размере — 1,257 триллиона рублей. Отметку в триллион по сборам налогов и сборов республика впервые преодолела в 2021 году.

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Татьяна Демина
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