МИД: Москва стремится отодвинуть украинские войска на безопасное для России расстояние

Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Он отметил, что чем более дальнобойное оружие будут поставлять Украине, «тем дальше их придется отодвигать».

Все хотят, чтобы ситуация на Украине завершилась, но здесь важно не время, а качество итогов для русских людей, заявил Лавров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале прошлой недели Лавров завил, что война Запада против России уже не гибридная, а почти настоящая:

— Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что эта война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке.

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Маргарита Головатенко