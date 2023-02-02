В Казани сформируют резерв кадров для назначения на должность директора Службы технического надзора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Казани объявили конкурс на право попасть в резерв управленческих кадров для назначения на вакантную должность директора МУП «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства». Документы от кандидатов планируют принимать с 27 февраля по 3 марта включительно.

Человек, претендующий на включение в кадровый резерв, должен иметь высшее техническое или инженерно-экономическое образование и как минимум пятилетний стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли. Он должен знать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность муниципальных унитарных предприятий, а также налоговое, экологическое и трудовое законодательство, порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров и так далее.



Желающим участвовать в процедуре отбора необходимо представить в отборочную комиссию по ул. Кремлевской, 11 ряд документов. В том числе автобиографию, собственноручно заполненную и подписанную анкету, копии трудовой книжки и документов об образовании и о квалификации и так далее.

скриншот сайта службы технического надзора

МУП «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства» занимается контролем в сфере строительства, капитального и текущего ремонта жилого фонда, а также объектов благоустройства. На сегодняшний день исполняющим обязанности директора предприятия является депутат Казгордумы Олег Калимов.

15 лет казанскую Службу технического надзора возглавляла Асия Гудзь. Она покинула свой пост в мае 2021 года. Исполняющим обязанности директора после ее ухода назначили Рустема Хусаинова.



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Татьяна Демина