За январь казанский метрополитен перевез 2,3 млн пассажиров

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В январе услугами казанского метро воспользовались 2,3 млн человек. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

При этом в январе прошлого года было перевезено 1,9 млн человек. Примерно столько же пассажиров воспользовались метро и в 2021 году. В первый месяц 2020 года метрополитен перевез 2,4 млн пассажиров, а в 2019-м — 2,3 млн человек.

— Ежедневно тысячи казанцев выбирают казанский метрополитен, как основной вид общественного транспорта. Сотни сотрудников казанской подземки с 5 утра уже готовятся принять первых пассажиров, подготавливая оборудование, — рассказали в пресс-службе.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В 2022 году с января до конца декабря казанский метрополитен перевез 30,5 млн пассажиров. Если говорить в целом об электротранспорте, то услугами этого вида транспорта за год воспользовались 67,5 млн жителей и гостей города.

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Айрат Назипов