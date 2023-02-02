В выходные в Татарстане ожидается небольшой снег и до -19 градусов ночью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшие выходные в Татарстане ожидается небольшой снег. В дневное время ожидается до 9 градусов «мороза», в ночное — до 19, следует из прогноза Гидрометцентра республики.

Ночью в пятницу, 3 февраля, преимущественно в западных районах Татарстана пройдет снег. Прогнозируется от -7 до -12 градусов, а при прояснениях до -15°С. Днем осадки прекратятся, температуры воздуха составят от -2 до -7°С.

В субботу и воскресенье, 4—5 февраля, ночью прогнозируется от -7 до -14 градусов, при прояснениях — до -19°С. Днем ожидается от -3 до -9°С. Небольшой снег возможен в субботу. В воскресенье существенных осадков не ожидается.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 6—7 февраля, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ночью температуры опустятся до -10..-15°С, а местами и до -20°С. Днем ожидается от -5 до -12 градусов.



Сегодня в восточных районах Татарстана местами наблюдается небольшой снег. В полдень в республике зарегистрировано от -6 до -10 градусов.

В первой декаде февраля температура воздуха в Казани ожидается выше климатической нормы, которая составляет около -11°С, на 3–4 градуса, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Он не исключает, что в этом месяце возможны сильные морозы и снегопады.

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Татьяна Демина