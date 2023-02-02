В Казани утвердили выплаты за долгий брак — меньше только в трех регионах России

Коллективное поздравление — бесплатно, индивидуальное — платно

В Казани установили выплаты до 25 тысяч рублей супругам, которые отмечают 50-, 60- или 70-летний юбилей со дня государственной регистрации заключения брака. Однако, если сравнивать с другими регионами, в большинстве из них в разы выше, чем в столице Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Выплаты полагаются тем, кто имеет российское гражданство, проживает и зарегистрировал свой брак в Казани. В этом году их размеры следующие:

6 тысяч рублей — в связи с 50-летним юбилеем (золотая свадьба);

10 тысяч рублей — в связи с 60-летним юбилеем (бриллиантовая свадьба);

25 тысяч рублей — в связи с 70-летним юбилеем (коронная свадьба).

Денежные подарки полагаются и супругам, отметившим юбилей в 2022-м, но они в разы меньше: 3 тысячи рублей за 50- и 60-летие, 5 тысяч — за 70-летие совместной жизни. В целом их выдача, а также проведение торжественных мероприятий по чествованию юбиляров будут ежегодными. Срок супружеской жизни считается с даты последней регистрации брака и не суммируется при наличии нескольких периодов между одними супругами.

Фото: kzn.ru

Отдельно стоит сказать про мероприятия. Так, его дата определяется в зависимости от поступления финансирования и бесплатно оно проводится для всех пар, подавших

заявление на текущий месяц. А вот проведение чествования юбиляров в индивидуальном порядке с разработкой индивидуального сценария уже осуществляется на платной основе.

Пять казанских пар отпраздновали в прошлом году 70-летний юбилей совместной жизни

Как рассказала недавно начальник Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина, в прошлом году 1140 пар-долгожителей получили поздравления и денежный подарок. 987 пар отметили золотой юбилей, 148 пар — бриллиантовый. Также впервые поздравили пять пар с коронной свадьбой — до этого ежегодно чествовались не более трех таких пар.

Среди них, например, Николай и Антонина Рожковы. Они зарегистрировали свой семейный союз 14 декабря 1952 года в Казанском городском отделе ЗАГС. У супругов двое детей, они помогают воспитывать четырех внуков и восемь правнуков.

Фото: kzn.ru

Выплаты в Москве в два раза ниже, чем в Санкт-Петербурге

На федеральном уровне выплат к юбилейным датам супружеской жизни нет, их регионы вводят на собственное усмотрение. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 50 тысяч рублей за 50 лет, 60 тысяч за 60 лет, 70 тысяч за 70 лет. Такая же система в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В Москве на «золотую свадьбу» семейные пары получают по 22 954 рубля, на 55- и 60-летний юбилей — по 28 692 рубля, на 65- и 70-летний юбилей — по 34 430 рублей.

Еще ниже расценки в Белгородской области: 10 тысяч за 50 лет, 15 тысяч за 60 лет, 20 тысяч за 70 лет. А во Владимирской области всем юбилярам выплачивают по 10 тысяч рублей. Причем до 2021 года они были на уровне Санкт-Петербурга. Аналогичную сумму получают семейные пары из Самарской области, но есть условие — хотя бы один из супругов должен являться участником Великой Отечественной войны. В Тюменской области размеры выплат на семейную пару составляют 20 тысяч рублей к 50-летию супружеской жизни, 30 тысяч — к 60-летию, 40 тысяч рублей — к 70-летию.



Выплаты меньше, чем в Казани, полагаются юбилярам в Пензенской области — 5 тысяч рублей. По 3 тысячи рублей вручают на каждую дату власти Удмуртии. В Калужской области за 50-летний брак полагается 4,5 тысячи рублей, за 60-летний — 7,5 тысячи, за 70-летний — 15 тысяч.

Дарья Пинегина