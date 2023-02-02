В России приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца

Портал «Госуслуг» с 2 февраля приостановил прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия на десять лет, об этом говорится в сообщении на сайте.



Если пользователь уже подал заявление на получение загранпаспорта нового образца через «Госуслуги», нужно дождаться ответа ведомства и действовать по инструкции в ответе. Если заявление подавалось не через портал, то обратиться необходимо в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.

Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На его титульной странице содержится микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.

Как пояснили в «Гознаке», приостановка приема заявлений связана с возросшим спросом на загранпаспорта и, соответственно, на микросхемы, которые используются при их производстве. В ведомстве рассчитывают, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на «Микроне», который производит необходимые микросхемы.

Предприятие «Микрон», выпускающее электронные компоненты, осуществляет донастройку техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса. Модернизация предприятия уже находится в процессе завершения, уточнили в Минпромторге РФ.



Фото: flickr.com

Согласно статистике ГУВМ МВД России, в прошлом году в стране было оформлено более 5,4 млн заграничных паспортов, что примерно на 1,5 млн (почти на 40%) больше, чем в 2021-м. В 2022-м было выдано 5 413 374 документа, а в 2021 году — 3 892 586. Также в минувшем году возросло число оформленных российских паспортов — на 558 тысяч больше.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко