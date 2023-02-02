Марат Хуснуллин: «Россия продолжает наращивать диалог с мусульманскими странами»

В Москве состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Совещание прошло под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

— Россия продолжает наращивать диалог с мусульманскими странами, укреплять наши экономические и дружеские связи. Можно с уверенностью говорить, что эти связи открывают новые перспективы. Мы видим поддержку со стороны исламских государств, их глубокое понимание нашей позиции и открытость к конструктивному взаимодействию, — сказал председатель форума.

В совещании принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Он заметил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества России с исламским миром — один из приоритетов, определенных руководством страны. Главной площадкой экономического взаимодействия является «KazanForum», впервые организованный в 2009 году, подчеркнул татарстанский лидер.

Фото: president.tatarstan.ru

— Мы рассматриваем данный форум как важную составляющую большой работы, которую проводит Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир», возглавляемая мной по поручению президента страны, — отметил он.

Напомним, 17 января было принято решение о ежегодном проведении международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В этом году форум пройдет в столице Татарстана с 18 по 19 мая.



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Айрат Назипов