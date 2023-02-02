Глава Еврокомиссии анонсировала новые антироссийские санкции к годовщине спецоперации
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение новых антироссийских санкций. Об этом пишет RT.
— ЕС хочет ввести новые санкции против России к 24 февраля, к годовщине военного конфликта, — сказала она.
Также сегодня глава Еврокомиссии приехала в Киев. Компанию ей составили руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и 14 еврокомиссаров.
В середине января в Евросоюзе заявили о намерении ввести десятый пакет санкций против России. Тогда Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что новый пакет антироссийских мер будет в основном касаться «закрытия лазеек» в уже принятых ограничениях.
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