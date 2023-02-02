Сербия не планирует вступать в НАТО

Сербия не планирует вступать в НАТО и сохранит позицию военного нейтралитета, заявил президент страны Александар Вучич в ходе специального заседания Скупщины (парламента).



— Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию, — приводит его слова ТАСС.

Ранее Вучич сообщал, что международная миссия НАТО в Косово (KFOR) дала отказ на запрос сербских властей по введению полиции и армии в частично признанные Косово и Метохию. Президент Сербии назвал НАТО «инструментом в руках западных держав» и отметил, что альянс не прикладывает достаточно усилий для обеспечения безопасности мирных сербов.

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Маргарита Головатенко