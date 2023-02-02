«Мы не конкуренты OnlyFans»: как бизнесмен из Казани строит империю стрим-моделинга

С февраля прошлого года многие западные компании приостановили, ограничили или полностью закрыли свой бизнес в России. Не исключением стали и стриминговые платформы, в числе которых оказался и популярный сервис OnlyFans. Однако еще задолго до моды на активное импортозамещение одному казанскому предпринимателю удалось создать собственную бизнес-модель такого жанра. Более того, на сегодняшний день франшиза его студий уже успела разлететься по регионам. Подробности — в материале «Реального времени».

Как модели перешли в веб-студии

На сегодняшний день стрим-моделинг стал одной из популярнейших сфер бизнеса в интернете. Вся деятельность такого предпринимательства строится на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видеочате. Общение происходит на платной основе, что является основным заработком как самого создателя контента, так и целой студии.

Говоря о втором, стоит отметить, что на сегодняшний день популярность такого бизнеса привела к появлению так называемых веб-студий, где уже работает не один человек, а целая команда из администраторов, операторов и техподдержки.

Постоянный рост таких организаций привел к появлению мощной конкуренции и борьбе за качество транслируемого видео, современное ПО, а также профессионализм и количество моделей. Также стоит отметить, что такие студии, как правило, подписывают с моделью договор, в котором обговорены все условия конфиденциальности: неразглашение личных данных, а также запрет на распространение фото- и видеоматериалов.



Фото: commons.wikimedia.org

Существуют и целые компании со своими онлайн-площадками, как, например, OnlyFans. Согласно данным за август 2021 года, на этой платформе зарегистрировано 2 миллиона создателей контента и 130 миллионов пользователей. Наибольшую популярность данный сервис имеет в индустрии развлечений для взрослых, но также им пользуются тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты и многие другие.

В феврале 2022 года сервис подписки на контент OnlyFans присоединился к бойкоту России и Белоруссии: моделям из этих стран заморозили доступ к счетам, а пользователи потеряли возможность подписываться на их аккаунты или продлевать подписку.

Совсем недавно, утром 31 января, его сайт на территории России перестал открываться без использования VPN. При попытке входа платформа выдавала ошибку «403 Forbidden». Пользователи посчитали, что таким образом компания полностью покинула страну. Однако к вечеру того же дня сайт вновь стал доступен для россиян, а пресс-служба OnlyFans назвала данную ситуацию техническим сбоем.



Фото: ru.wikipedia.org

Импортозамещение в стриминге

На фоне этого казанский предприниматель Антон Иванов начал продвигать сеть своих онлайн модельных агентств Showgirls. Согласно информации от самой компании, все эти «агентства» являются веб-студиями в формате non nude (без раздевания, — прим. ред.). В них модели посредством видеотрансляций общаются с иностранными клиентами на различные темы — от отношений до кулинарии, искусства и спорта. Стоит отметить, что бренд уже почти защитил свой товарный знак и в настоящее время проходит формальную экспертизу.

Название Showgirls перекликается с фильмом 1995 года «Шоу девушек» о мире шоу-бизнеса в элитных стрип-клубах Лас-Вегаса.

Как отмечают в компании, в среднем одна модель за минуту трансляции получает 3 доллара, а также чаевые (средняя выручка одной модели за смену — $150). Все они работают в специально оборудованных студиях, где имеется профессиональный свет и техника, а также необходимый интерьер.

Фото: flickr.com

Казанское «Шоу девушек» разлетелось по регионам

Сама компания Showgirls была открыта в 2019 году в Казани, но также она имеет 15 филиалов в других городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Тольятти, Сургут, Томск, Уфа, Рязань, Чебоксары, Тюмень.

Стоит отметить, что четыре были открыты по франшизе, которая была запущена только в прошлом году. В ее презентации подчеркивается, что бизнес является полностью легальным, и при приобретении коммерческой концессии партнер получает готовую модель, финплан, инструкции, платформу для обучения сотрудников, помощь с подбором помещения, наймом персонала, а также юридическую помощь.

В Showgirls обещают своим будущим партнерам, что средняя ежемесячная чистая прибыль будет начинаться от 700 тысяч рублей. Однако при этом им придется внести свои инвестиции общим объемом до 1,7 миллиона рублей.

Фото: pxhere.com

«Надо понимать, что такое студия, а что такое платформа»

Как рассказал «Реальному времени сам владелец бизнеса Антон Иванов, его студии никак не являются конкурентами таким площадкам, как OnlyFans. По его словам, кардинальное отличие заключается не только в масштабах, но и в поставляемом контенте:

— Те платформы, на которых мы работаем, они никуда не уходили. Мы не являемся конкурентами OnlyFans и не работаем с ними. Надо понимать, что такое студия, а что такое платформа. Это тоже самое, что продавец на маркетплейсе конкурирует с самим маркетплейсом. Поэтому мы не конкурируем с такими крупными платформами. Вот внутри может быть конкуренция между моделями, а между нами и OnlyFans — нет. Ну и в основном такие площадки — это эротический контент, а мы им не занимаемся, — сказал он.

Иванов заявил, что на российском рынке существует немало конкурентов, но в основном их тематика связана с эротикой. Что же касается его студий, то там такого контента, по его словам, нет.

— В России среди студий конкурентов много. Но если быть точнее, то с точки зрения самого рынка — нет. А если смотреть по городам — в Казани не так много, в Новосибирске полно, в Москве тоже немного, в Санкт-Петербурге больше всего, — сказал он.

Также предприниматель прокомментировал развитие своих франшиз. По его словам, главное — это объяснить свое предложение по работе, так как данная тематика окутана стереотипами и в целом «это не совсем традиционный бизнес».



Фото: pxhere.com

— Я не знаю, какое у нас количество сотрудников. Может быть, 200 или 300 моделей, или еще больше. Самые дорогостоящие затраты — это поиск моделей. Одна модель в себестоимости, если она обучена, имеет собственный образ, прошла какие-то курсы, то она стоит 90-100 тысяч. Эта модель окупается примерно за два месяца. Поэтому вся эта история в целом окупаемая, — сказал он.

Кроме того, бизнесмен пояснил, в чем заключается суть его бизнес-модели и почему его студии нельзя соотносить с вебкамом:

— У нас не вебкам, потому что его в основном ассоциируют с темой эротики, оголения и всего, что с этим связано. У нас стрим-студии, которые предназначаются для того, чтобы помогать одиноким. В основном это касается мужчин. Это такой сеанс консумации онлайн. По факту они арендуют себе виртуальную девушку, с которой могут провести время. Мы продаем эмоции, психологическую поддержку, признание и значимость для того человека, что сидит по ту сторону экрана. В Азии, допустим, есть такая проблема, что люди кучу времени проводят на работе — по 200, по 240 часов. У них нет времени на то, чтобы устроить отношения. Например, в Японии 11% из всего количества людей — это дети до 16 лет. Это очень маленький процент детей. У них там просто демографическая яма. Все потому, что у них очень плохо развит институт именно офлайн-отношений. Но они идут в онлайн. Потому что после работы пришел, нашел свою любимую девушку, час с ней поговорил, зарядился эмоциями и все. Это получается идеальная женщина, за которую он готов платить деньги. Поэтому это больше психологическая история, — рассказал Иванов.

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Максим Кокунин