Владимир Путин: «У нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится»

Президент России Владимир Путин назвал невероятным тот факт, что РФ снова угрожают немецкими танками с крестом на борту. Он отметил, что стране есть чем ответить тем, кто ей угрожает.

— У нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина — весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство, — сказал президент на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Он добавил, что безопасности страны угрожает идеология нацизма «в своем современном обличии».

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе власти Германии объявили о решении отправить на Украину 14 танков Leopard 2. Также они разрешили другим странам поставлять их киевскому режиму. На такой шаг немецкое правительство не решалось многие месяцы, несмотря на регулярные просьбы Украины.



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Айрат Назипов