На бывшем заводе Ford в Ленобласти будет работать деревообрабатывающая компания

Деревообрабатывающая компания планирует наладить производство на площадке бывшего завода Ford в Ленобласти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности области.

— Площадка бывшего завода Ford в Ленобласти принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства. Часть территории арендована деревоперерабатывающим производством, и компания успешно функционирует. Инвестор работает в режиме отладки производства, — рассказали в пресс-службе.

Деревообрабатывающая компания заключила договор аренды части территории бывшей площадки Ford в 2022 году.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Площадка автоконцерна Ford во Всеволожске в Ленинградской области, производившая модели Ford Focus и Ford Mondeo, прекратила работу в июне 2019 года. В декабре 2021 года ее передали корейскому производителю автозапчастей «СВ Рус».

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Айрат Назипов