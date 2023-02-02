Алексей Контуров отбивается от субсидиарки на 6,8 миллиарда по долгам КЗСК

Арбитражный суд Татарстана отказал в привлечении бывшего генерального директора обанкроченного ОАО «Казанский завод синтетического каучука» Алексея Контурова к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия на 6,8 млрд рублей.

С иском о привлечении руководства КЗСК к субсидиарке обратилась волгоградская компания «Каустик», входящая в ГК «НИКОХИМ» (крупнейший производитель по выпуску каустической соды, хлорпарафинов, синтетической соляной кислоты и товарного хлора в РФ). Как следует из определения суда, в заседании принимал участие лично Алексей Контуров в присутствии своего защитника. В настоящее время он занимает пост заместителя гендиректора действующего АО «Казанский завод синтетического каучука», находящегося под контролем ГК «Промтех».

Фото: kzck.ru

Казанское предприятие было признано банкротом в 2019 году, его основным кредитором является ВЭБ.РФ. Осенью 2019 года правительство Татарстана и холдинг «Промышленные технологии» подписали соглашение о восстановлении деятельности, после чего часть производственных площадей было передано в аренду АО «КЗСК» (дочернее предприятие «Промтеха»). С тех пор новое предприятие работает на базе части имущественного комплекса КЗСК.

В ноябре 2021 года 3АО «Каустик» подавало заявление о привлечении «Промтеха» к субсидиарной ответственности по долгам казанского предприятия на 5,5 млрд рублей. Конкурсное производство КЗСК продлено до мая 2023 года.



Луиза Игнатьева