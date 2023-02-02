В Приволжском районе Казани появится новый инклюзивный центр

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

В Приволжском районе Казани по адресу: ул. Ипподромная, 18, планируют открыть инклюзивный центр для детей с особенностями здоровья, который будет включать в себя учебно-тренировочную квартиру, спортивный и актовый залы, рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.



При выборе места учитывали в том числе транспортную доступность. Проект помещений разработали на основе запросов родителей особенных детей. В центре будет адаптированный спортивный зал с тренажерами. Также здесь будут уделять внимание профориентации детей — планируется проводить занятия по кулинарии, типографии и прикладному искусству. Центр смогут посещать и нормотипичные дети.

По примеру проекта в Советском районе в центре оборудуют учебно-тренировочную квартиру. Здесь дети с ментальными особенностями здоровья будут учиться выполнять простые действия, чтобы подготовиться к самостоятельной взрослой жизни.

В июне в Казани создали 134 бюджетных места для профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья. Они выделены по десяти адаптированным программам для трех казанских образовательных организаций, где созданы специализированные группы.

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Маргарита Головатенко