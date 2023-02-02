В школах Вахитовского и Приволжского районов Казани в ближайшие два года отремонтируют 12 столовых

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В школах Вахитовского и Приволжского районов Казани в ближайшие два года планируют полностью обновить 12 столовых, сообщил мэру Казани Ильсуру Метшину глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.



В этом году пищеблоки отремонтируют в школах №1, 10, 17, 68, 129 и в гимназии №28. Обновлять будут сети электро- и водоснабжения, канализации и системы вентиляции, а еще проведут отделочные работы. В школьные рестораны завезут новую посуду, мебель, инвентарь и оборудование.

После завершения работ еще в шести столовых в 2024 году все пищеблоки в школах Вахитовского и Приволжского районов будут работать в формате школьного ресторана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Программа модернизации школьных столовых в Казани началась в 2019 году. За это время в Вахитовском и Приволжском районах отремонтировали 28 пищеблоков, семь из них модернизировали в прошлом году. Сейчас в Казани функционирует 144 школьных ресторана.

В Казани ученикам школ доступны четыре комплекса школьного меню на выбор, стоимость которых не увеличивалась с апреля 2021 года. Завтрак или полдник за 30 рублей, на выбор два варианта комплекса за 48 рублей, меню свободного выбора за 73 рубля.

Школьники Казани просят чаще давать в столовых пельмени и сосиски, а их родители предлагают чаще кормить детей гороховым супом или кашей.

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Маргарита Головатенко