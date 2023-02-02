В Набережных Челнах появятся новые автобусы

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев анонсировал покупку новых автобусов для города. Об этом он сказал во время прямой линии с жителями.

— Из городского бюджета дополнительные средства, заработанные в 2022 году, мы планируем направить на приобретение новых автобусов. Минимум их будет 20. Максимум, посмотрим, сколько получится, — сказал он.

Мэр отметил, что проблема автобусов в городе стоит достаточно остро. Власти понимают, что общественного транспорта в автограде не хватает. Особенно это касается больших автобусов.

Фото: nabchelny.ru (архив)

В ноябре «Реальное время» писало, что на КАМАЗе завершают тестовую эксплуатацию сервиса «Челнок», который позднее начал работать в городе в штатном режиме. Проект позволяет сделать заказ нового вида общественного транспорта через приложение «Челнок». Программа координирует работу автобуса, который собирает пассажиров по их запросам. Подход особенно актуален в поздние вечерние часы или на направлениях, которые не в полной мере закрываются маршрутными автобусами.

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Айрат Назипов