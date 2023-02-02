КАМАЗ приступает к сборке грузовиков поколения К5

ПАО «КАМАЗ» в феврале соберет 272 грузовиков КАМАЗ-54901 нового поколения К5. Из них 70 единиц соберут с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах, сообщили в пресс-службе предприятия.



К концу первого квартала планируется выйти на ежемесячный выпуск 500 грузовиков нового поколения. Тягачи модели 54901 модернизировали — они стали более технологичными, в связи с чем необходима перенастройка конвейера и логистики.

Сейчас основная задача — выход на темп в 18 автомобилей К5 в сутки. Это осложняется загруженностью конвейеров моделями других востребованных поколений. Для решения этого вопроса потребуется синхронизировать производственные процессы, пояснил первый заместитель генерального директора — исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов.

Фото: kamaz.ru

В январе сообщалось, что грузовики КАМАЗ последнего поколения К5 локализованы на 70—80%. Часть номенклатуры завод выпускает сам, часть отдал новым партнерам. Импорт комплектующих для К5 оценивается в 20—30%, основным в этой доле является Китай.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, докладывая президенту РФ о положении дел в республике, упоминал, что запуск модели К5 ожидается в первом квартале 2023 года, в настоящее время решается вопрос по комплектующим.

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Маргарита Головатенко