«Ростех» передал санавиации четыре новых казанских вертолета Ми-8МТВ-1

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» поставил для Национальной службы санитарной авиации (НССА) четыре вертолета Ми-8МТВ-1, которые собирают на заводе в Казани.



Всего санавиация получила 46 вертолетов из 66, заказанных по контракту с «ПСБ-Авиализинг», 18 из них — Ми-8МТВ-1. Постоянное увеличение вертолетного парка и зоны покрытия позволило по итогам 2022 года спасти более 8 тысяч человек:

— Если в 2018 году были перевезены 527 пациентов, то по итогам 2022 года их число превысило восемь тысяч. Всего с 2018 года спасено свыше 20 тысяч человек, среди которых более 3,5 тысячи детей, — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Холдинг «Вертолеты России» в январе передал для Национальной службы санитарной авиации России четыре вертолета «Ансат», два из них отправили в Екатеринбург.

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Маргарита Головатенко