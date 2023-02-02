«Известия»: туроператорам не продлили «ковидную» отсрочку на возврат денег туристам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минэкономразвития не продлило на 2023 год туроператорам отсрочку по возврату средств клиентам за отмененные из-за пандемии туры, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.



— Отсрочка действовала более чем 2,5 года, это очень много. Более 90% долгов за этот период было погашено, — указали в министерстве.

В июле 2020 года было подписано постановление о возможности возврата средств или переноса поездки до 31 декабря 2022 года туристам, чьи туры аннулировали из-за пандемии.

В минэкономразвития отмечают, что долг операторов перед туристами в апреле 2022 года составлял 40 млрд рублей, но уже в декабре сократился до 1,5 млрд. Сейчас в министерстве ищут альтернативные решения, которые помогут защитить туристов и одновременно сохранить устойчивость туристической отрасли.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре 2020 года Ассоциация туроператоров России (АТОР) обращалась в правительство с просьбой предоставить отрасли широкие льготы из-за пандемии коронавируса. Туркомпании просили о возможности не платить налоги до конца 2020 года.

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Маргарита Головатенко