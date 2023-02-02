В Татарстане зарегистрировано 7,2 тысячи безработных — это много или мало?

В Татарстане на сегодняшний день в органах службы занятости населения зарегистрировано 7,2 тысячи безработных. По сравнению с началом 2021-го это число сократилось в полтора раза, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на онлайн-конференции «Реального времени».



— Это серьезная подвижка. И очень низкий уровень в целом и общей безработицы — чуть более 2%, и регистрируемой. На учете 7 200 человек. Мы можем предложить 43 тысячи вакансий, — сообщила она.

Эльмира Зарипова обратила внимание, что в 2022 году пришлось столкнуться с серьезными вызовами в экономике и социальной сфере: перестраивались логистические цепочки, работодатели искали новые рынки, шли поиски новых поставщиков.

7,2 тысячи безработных — это:

0,18% от населения Татарстана — в республике на 1 января 2023 года насчитывается чуть более 4 млн жителей;

— в республике на 1 января 2023 года насчитывается чуть более 4 млн жителей; 1,3% от общего числа безработных в России — в конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в центрах на учете состоят 542 тысячи нетрудоустроенных;

— в конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в центрах на учете состоят 542 тысячи нетрудоустроенных; на 8 тысяч меньше, чем в конце 2014 года — на тот момент в Татарстане на учете в службе занятости стояли 15,2 тысячи человек;

— на тот момент в Татарстане на учете в службе занятости стояли 15,2 тысячи человек; на 9,3 тысячи меньше, чем на конец 2015 года — численность зарегистрированных безработных в Татарстане на тот момент достигала 16,5 тысячи;

— численность зарегистрированных безработных в Татарстане на тот момент достигала 16,5 тысячи; в два раза меньше, чем в конце 2016 года — на тот момент в службе занятости на учете стояли 14,6 тысячи татарстанцев;

— на тот момент в службе занятости на учете стояли 14,6 тысячи татарстанцев; на 3 тысячи меньше, чем на конец 2018-го — численность зарегистрированных безработных татарстанцев на тот момент составляла 10,2 тысячи;

— численность зарегистрированных безработных татарстанцев на тот момент составляла 10,2 тысячи; на 3,7 тысячи меньше, чем в конце 2019-го — на конец допандемийнного года в Татарстане насчитывалось 10,9 тысячи зарегистрированных безработных;

— на конец допандемийнного года в Татарстане насчитывалось 10,9 тысячи зарегистрированных безработных; в 5,4 раза меньше, чем на конец пандемийного 2020 года — в конце года в органах службы занятости населения было зарегистрировано 38,6 тысячи безработных;

— в конце года в органах службы занятости населения было зарегистрировано 38,6 тысячи безработных; в 2,8 раза больше, чем в Мордовии — на 1 декабря 2022 года в центрах занятости населения республики зарегистрировано 2 569 безработных;

— на 1 декабря 2022 года в центрах занятости населения республики зарегистрировано 2 569 безработных; в четыре раза меньше, чем в Москве — на начало года там насчитывалось 28,1 тысячи зарегистрированных безработных;

— на начало года там насчитывалось 28,1 тысячи зарегистрированных безработных; в 4,3 раза больше среднесписочной численности муниципальных служащих Казани — это 1 661 человек;

— это 1 661 человек; меньше четверти от среднесписочной численности персонала по группе технологической цепочки ПАО «КАМАЗ» — она по итогам 2022 года составила 31 369 человек;

— она по итогам 2022 года составила 31 369 человек; половина Камско-Устьинского района Татарстана — в нем проживает 14,4 тысячи человек*;

— в нем проживает 14,4 тысячи человек*; четверть населения Актанышского района Татарстана — там насчитывается 28,5 тысячи жителей*.

*по данным Всероссийской переписи населения

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Татьяна Демина