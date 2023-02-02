Экс-глава филиала медико-социальной экспертизы по Татарстану пойдет под суд за мошенничество и взятки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане будут судить 45-летнюю бывшую руководительницу бюро № 41 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан» и 59-летнюю бывшую медсестру ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница».

Как рассказал старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий, первую подсудимую обвиняют в получение взяток и в мошенничестве. В деле — 99 эпизодов. Вторая обвиняемая будет отвечать в суде за 9 эпизодов посредничества во взяточничестве и мошенничестве.

— По версии следствия, в 2015-2020 г.г. одна из обвиняемых, на тот момент занимая должность руководителя бюро, получала от жителей города Нижнекамска через посредников, в том числе через вторую обвиняемую, взятки за незаконное установление им инвалидности 3 группы. Всего инвалидности получили 60 человек, при этом двое из них имели реальные основания на ее получение, — рассказали в СК.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следствие полагает, что бывшая руководитель бюро незаконно обогатилась на 3,5 млн рублей. Медсестра же в результате афер заработала 495 тысяч рублей, считают следователи.

Свою вину обе женщины признали. При этом бывшая руководитель бюро заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы дела уже были направлены в суд. Также из уголовного дела выделены материалы в отношении лиц, незаконно получавших пенсию по инвалидности.

Напомним, три года назад в Казани арестовали экс-руководителя филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы. Она была подозреваемой по делу об афере со «взяткой под военкомат». Но уже через полгода суд за примирением сторон закрыл дело.

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Айрат Назипов