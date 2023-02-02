В Татарстане на капремонт детских лагерей направят 396 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В шести детских оздоровительных лагерях (ДОЛ) Татарстана выполнят капитальный ремонт — на эти цели выделят 396,7 млн рублей. Заказчик — ГБУ «Главстрой Татарстана»



Больше всего средств — 124 млн рублей — выделят на ремонт стационарно-оздоровительного лагеря «Лесная страна» в Муслюмовском районе. Капремонт ДОЛ «Мечта» в Зеленодольском районе обойдется в 94 млн рублей, а ДОЛ «Свияга+» в Апастовском районе отремонтируют за 75 млн рублей.

Часть средств пойдет на капремонт лагерей: «Солнышко» в Высокогорском районе Татарстана — 51 млн рублей, «Чайка» в Зеленодольском районе — 41 млн рублей, а еще капремонт объектов ДОЛ «Звездный» в Лаишевском районе — 8,6 млн рублей.

Подать заявку можно до 9 февраля, подрядчика определят 13 февраля.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 2023 году в республике планируется реализовать шесть программ по строительству и ремонту 650 соцобъектов на общую сумму в 3 млрд рублей. Средства вложат в том числе в строительство и ремонт лагерей.

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Маргарита Головатенко