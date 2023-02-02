На разработку документации для реставрации Закабанной мечети в Казани потратят 17,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На разработку проектной документации для реставрации Закабанной мечети на улице Хади Такташа в Казани выделят 17,3 млн рублей, для этого республиканский Минкульт сейчас ищет подрядчика.



Исполнитель должен провести работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Минаретное завершение Закабанной мечети»: провести историко-архивные и библиографические исследования и составить проект реставрации без изменения особенностей.

Работы необходимо выполнить до 30 апреля 2024 года. Подать заявку можно до 17 февраля, подрядчика определят 22 февраля.

Реставрационные работы будут проходить в рамках проекта «Историческая память», в ходе которого за счет федеральных средств в городе уже отреставрировали несколько мечетей, в том числе Апанаевскую, Азимовскую.

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Маргарита Головатенко