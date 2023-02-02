Владимир Путин назвал главную задачу России
Президент России Владимир Путин назвал главную задачу страны. Свое мнение он высказал на встрече с представителями патриотических и молодёжных организаций.
— Наша главная задача — обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного и для ее укрепления, — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что эта задача будет решена.
Напомним, сегодня на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве президент России заявил, что стране есть чем ответить тем, кто ей угрожает. Также он назвал невероятным тот факт, что РФ снова угрожают немецкими танками с крестом на борту.
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