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Владимир Путин назвал главную задачу России

20:08, 02.02.2023
Владимир Путин назвал главную задачу России
Фото: Кремль.Новости/t.me (скриншот видео)

Президент России Владимир Путин назвал главную задачу страны. Свое мнение он высказал на встрече с представителями патриотических и молодёжных организаций.

— Наша главная задача — обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного и для ее укрепления, — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что эта задача будет решена.

Фото: Кремль.Новости/t.me (скриншот видео)

Напомним, сегодня на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве президент России заявил, что стране есть чем ответить тем, кто ей угрожает. Также он назвал невероятным тот факт, что РФ снова угрожают немецкими танками с крестом на борту.

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Айрат Назипов
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