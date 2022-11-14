Итоги дня: первые «Матери-героини», переговоры СВР и ЦРУ, Валиеву требуют дисквалифицировать
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 14 ноября:
- Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили иностранцы. Указ вносит поправки в положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное еще в 1999 году. Теперь иностранцы могут также, как и граждане России, служить в армии по контракту. Прохождение военной службы по призыву осуществляется солдатами, сержантами, матросами, старшинами, имеющими в том числе гражданство иностранного государства либо вид на жительство, либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.
- Председатель группы стратегического видения «Россия — исламский мир», президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле: «От имени татарстанцев, от меня лично примите глубочайшие соболезнования в связи с гибелью невинных людей в Стамбуле. Искренне скорбим вместе с братским народом Турции, просим передать слова поддержки и сочувствия родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии».
- Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль в Стамбуле — им оказалась женщина. По его словам, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Всего на данный момент задержано более 20 человек, которые могут быть причастны к теракту, добавил он. В результате взрыва погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. Как сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле, пострадали не менее трех россиян.
- Также Сойлу заявил, что Турция отказалась принимать соболезнования от США после теракта в Стамбуле: «Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Мы не вероломны ни к кому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам. Улица Истикляль — наше дитя. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы сегодня бежал в Грецию».
- Власти Казани всерьез рассматривают опыт камазовского «Челнока» для применения его в столице — подвозить пассажиров пригорода к остановкам общественного транспорта. Таким образом, в татарстанскую столицу могут вернуться маршрутки, изгнанные мэрией с городских дорог еще в «нулевые». Подробнее о планах их возвращения, плюсах и минусах использования микроавтобусов как общественного транспорта и перспективах отката системы пассажирских перевозок на два десятилетия назад — в нашем материале.
- В этом году на мероприятия по благоустройству общественных пространств Казани было выделено 940,7 млн рублей. Из них 406 млн приходится на федеральный бюджет, а остальная часть на региональный. Так, на благоустройство парка в жилом комплексе «Салават купере» выделялось 500,5 млн. На парк у ЖК «Светлая долина» — 100 млн рублей. Также был благоустроен «Сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана» за 92 млн. Вместе с этим на берегоукрепление торгово-развлекательного комплекса «Зеркала Татарстана» потратили 76 млн, а на благоустройство — 50 млн рублей.
- Замминистра обороны России Татьяна Шевцова сообщила, что граждане, призванные по частичной мобилизации, получат выплаты за декабрь досрочно. По ее словам, в соответствии с приказом министерства от декабря 2019 года выплата денежных средств призванным по мобилизации производится с 10-го по 20-е число каждого месяца за истекший месяц, а за декабрь — до 25 декабря. Такое исключение делается для того, чтобы семья мобилизованного не осталась без выплат в декабре.
- Среднемесячная заработная плата за 8 месяцев текущего года на крупных и средних предприятиях города превысила 62 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 14,5%. Об этом рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. Он также отметил, что ее рост был нивелирован ростом потребительских цен, из-за чего размер реальной зарплаты составил 99,7%.
- В Казани планируется ввести отсрочку платежей за аренду муниципального имущества. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров. Новая мера поддержки будет применяться после утверждения соответствующего постановления Кабинета министров Татарстана. Шакиров напомнил и о других мерах поддержки, действующих в городе. В их числе мораторий на штрафы, бесплатная установка летних веранд кафе, льготный режим муниципальных парковок.
- Торговый центр «Мебельград» вновь выставили на торги, но уже по новой цене. Здание на ул. Рахимова, 8 в поселке Левченко сегодня продают за 260 млн рублей против 420 млн вместе с участком в 2020 году. На участие в торгах уже поступило несколько заявок от потенциальных инвесторов. Аукцион объявлен на 7 декабря. Здание продают уже не как торговое помещение, а как «производственно-складской комплекс в составе здания свободного назначения…». Несмотря на наличие у здания трех собственников, как отметил Юрий Чикиров, продаваться оно будет одним лотом, в который включены четыре земельных участка и 13 нежилых помещений, будет оформлен один договор купли-продажи. Общая сумма сделки, вероятнее всего, будет поделена пропорционально площадям владения.
- Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна намерена ввести санкции в отношении транснациональной сети, которая занималась закупкой технологий военного назначения для России. Она состоит из 14 физических и 28 юридических лиц. Йеллен не рассказала, в каких странах базируются лица и компании, в отношении которых введут ограничения. По ее словам, о санкциях, которые, в частности, затронут финансовых посредников, объявят 14 ноября.
- На проект создания четырех искусственных земельных участков вдоль улицы Портовой в Казани Управление капитального строительства и реконструкции города выделило чуть более 61 млн рублей. Общая площадь засыпки составит 441 281 кв. м (44,1 гектара). Работами займется ООО «Новый град». Всего за 2022 год компания заключила уже 12 госконтрактов на 131,5 млн рублей.
- Президент России Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня». Согласно документу, звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоено в том числе жене главы Чеченской Республики Медни Кадыровой. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно отнесено к высшим государственным званиям, таким как Герой Российской Федерации и Герой Труда Российской Федерации.
- К 6 годам колонии строгого режима приговорил сегодня экс-сотрудника полиции Марий Эл Зеленодольский суд Татарстана. Виталий Мельник признан виновным в покушении 2011 года на местного депутата Алексея Соловьева и взят под стражу в зале суда, сообщил «Реальному времени» потерпевший. Соловьев признался — приговор стал неожиданным для него и стороны защиты. Обвиняемый был настолько уверен в благополучном исходе, что даже не взял с собой вещи.
- Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина орденом Александра Невского. Председатель Госсовета республики награжден орденом за «большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», указано в документе.
- Индекс промышленного производства в Казани за 9 месяцев этого года составил 108,8%. По основным видам промышленной продукции предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 441 млрд рублей (выше уровня прошлого года на 8%). Уточняется, что рост производства показали производители машин и оборудования (в 2,2 раза), лекарственных средств и материалов (на 64,2%), бумаги и бумажных изделий (на 62,1%), резиновых и пластмассовых изделий (на 25,6%), а также пищевых продуктов (на 20,4%).
- Правительство России не поддержало внесенный партией ЛДПР законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Уточняется, что внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» было отклонено в связи с дополнительным расходом средств из федерального бюджета. Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, перерасчет потребует выделения дополнительных 538 млрд рублей в следующем году. Вместе с этим в документе за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко отмечается, что выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования.
- Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури снимает с показа спектакль по книге казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Об этом сообщается на сайте театра. Согласно информации на сайте, такое решение принято в связи с разницей во мнении сотрудников театра и писательницы касаемо специальной военной операции.
- Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали. Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла эту информацию. «Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — написала она в своем telegram-канале.
- За 10 месяцев 2022 года в России выявили 345 тысяч новых пациентов с сахарным диабетом — много это или мало в подсчетах «Реального времени».
- Спортивный арбитражный суд зарегистрировал заявление WADA против РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой — организация требует принять решение о нарушении спортсменкой антидопинговых правил, дисквалификации на 4 года и аннулировании результатов, начиная с 25 декабря 2021 года. Напомним, Валиева, которой на момент скандала с положительным результатом допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) является защищенным лицом.
- Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В документе сообщается, что государственной награды Альберт Шигабутдинов удостоен «за особый вклад в развитие экономического и промышленного потенциала Республики Татарстан, многолетний плодотворный труд».
- Депутаты татарстанского парламента намерены пресечь «браконьерский» слив канализационных отходов в реки, леса и овраги, защитить жителей частного сектора от произвола цен на вывоз содержимого септиков и ввести госрегулирование этого вида услуг как в случае с ТБО. Пока потребители услуги по вывозу отходов воюют с регоператорами за право платить в соответствии с фактическим количеством мусора, они готовят обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе российского правительства Михаилу Мишустину «О необходимости совершенствования правового регулирования обращения с жидкими отходами». В проекте обращения, уже одобренного участниками совместного заседания комитета по жилищной политике и инфраструктурного развитию и комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, предлагается, чтобы уже на федеральном уровне изучили ситуацию и рассмотрели «вопросы совершенствования правового регулирования обращения с жидкими бытовыми (коммунальными) отходами с формированием полноценного цикла обращения с ними (тарификация, транспортирование, очистка, утилизация) и введения государственного регулирования тарифов на услуги централизованной системы водоотведения».
- Предприятие «Мазда Соллерс» во Владивостоке после продажи компанией Mazda своей доли осталось привлекательным для инвесторов. Запуск новой производственной линии намечен на второй квартал 2023 года. По словам властей, сейчас первостепенная задача — это сохранить производственные мощности и коллектив предприятия. Профильные министерства находятся в постоянном контакте с руководством предприятия.
- В рейтинге городов России по качеству общественного транспорта Казань попала в топ-5 лидеров, набрав 69,2 балла и заняв 4-е место. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей, на основании которых определялся общий рейтинг городов: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития.
- В Набережных Челнах на санитарное содержание парков направят 7,9 миллиона рублей. Такую сумму выделят из бюджета города. Работы включают в себя очистку газонов от случайного мусора, уборку снега со скамеек и дорожек при толщине слоя до 10 см, сколку льда на пешеходных дорогах из брусчатки и посыпание их песком, а также содержание стационарных туалетов.
Исполнителю необходимо оказывать соответствующие услуги с момента заключения контракта и по 31 декабря 2022 года.
- Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о награждении медалью ордена «Родительская слава», его получили четыре татарстанца — Гульназ Гилазова, Мансур и Лилия Гильмурадовы, Айдар Фаретдинов. Они удостоены награды «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
- Татарстан занял 51-е место в рейтинге регионов России по ипотечной долговой нагрузке. В среднем размер ипотечного кредита у жителей республики составляет 3,5 млн рублей, а срок его выплаты — 280 месяцев.
- В Набережных Челнах завершили выполнение программы «Наш двор» и капремонт жилых домов. Как сообщил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев, сейчас идет приемка документации.
- На должность первого заместителя руководителя ГИБДД Татарстана сегодня заступил подполковник полиции Айрат Самигуллин, его назначил глава МВД по республике Артем Хохорин, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства. Ранее Самигуллин возглавлял центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения, до этого был на должности руководителя отдела дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами Управления ГИБДД МВД по Татарстану.
- Правительство России расширяет программу субсидирования проектов по производству двигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов, включая Ту-214. Объединенная двигателестроительная корпорация сможет использовать на эти цели более 44 млрд рублей из федерального бюджета.
- В Татарстане организовали доследственную проверку после падения на женщину в Казани обломка крыши, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий. Инцидент произошел 14 ноября на улице Гагарина: сорванный порывом ветра обломок шифера упал на голову женщине 1959 года рождения. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ключевые события 264-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минобороны России сообщило, что в результате упорных боев населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью освобожден российскими войсками.
- На Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей.
- На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов.
- На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики.
Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля.
- В районах населенных пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В районе города Харьков уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.
- В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Евгеновка Донецкой Народной Республики и Бурчак Запорожской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Меловатка Луганской Народной Республики.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 176 вертолетов, 2 504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 216 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураКультураБизнесПроисшествияАвтоНедвижимостьПромышленностьСпортФигурное катание
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