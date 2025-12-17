Минниханов отметил растущий интерес партнеров к KazanForum

На заседании оргкомитета по подготовке XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Москве раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о возрастающем интересе российских и зарубежных партнеров к площадке мероприятия.

В заседании участвовал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он подтвердил, что подготовка к форуму идет по плану: уже сформированы предложения по деловой программе и выставке, а участникам направлены приглашения.

Рустам Минниханов обратил внимание на значимую роль стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) во внешнеторговом обороте Татарстана. По его данным, на эти государства приходится половина регионального внешнеторгового оборота, который превысил $5,1 млрд. Кроме того, подготовлен перечень из более чем 100 инвестиционных проектов.

Особую значимость предстоящему форуму придает тот факт, что в 2026 году Казань получит статус культурной столицы исламского мира.

— Убежден, совместными усилиями предстоящий KazanForum будет организован на высоком и достойном уровне, — добавил раис Татарстана.

XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет с 12 по 17 мая 2026 года. Ранее была названа дата открытия Года «Казань — культурная столица исламского мира 2026».

